Waqf law पर बवाल! हिंसा की आग में जलता मुर्शिदाबाद, यूसुफ पठान की Post पर गरमाई सियासत

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जहां अब तक तीन लोगों की दर्दनाक हत्या और हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस अशांत माहौल के बीच पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं, जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हंगामा मचा दिया है।

मुर्शिदाबाद में बीते कुछ दिनों से वक्फ एक्ट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। शनिवार को भीड़ ने एक ही परिवार के तीन लोगों—एक पिता और उसके दो बेटों—की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतकों का संबंध मूर्ति निर्माण से था, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। वहीं 11 अप्रैल को हुई हिंसा में घायल एक युवक की भी मौत हो गई।

On one hand There is Targeted violence against Hindus in Bengal, on other hand TMC MP is enjoying and posting pictures on Social Media and teasing the Hindu victims.



Mamta Banerjee is running an Anti Hindu Administration in Bengal.#MurshidabadViolence pic.twitter.com/G5icqb5O4a — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) April 13, 2025