Post Office PPF ने निवेशकों को किया हैरान, ₹43 लाख फंड कौन बनाता है बस ₹411 से?

नेशनल डेस्क: पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना में रोज़ाना महज ₹411 यानी साल भर में करीब ₹1.5 लाख जमा करने पर, 15 साल की लीगल मैच्योरिटी अवधि के अंत में आपकी कुल राशि लगभग ₹43.60 लाख तक पहुंच सकती है — और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी रकम टैक्स‑फ्री होती है।

Post Office PPF: रोजाना ₹411 का निवेश और रिटायरमेंट पर ₹43 लाख की गारंटी

अगर आप अपने भविष्य को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ से बेहतर 'सुरक्षित किला' कोई नहीं है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी तनाव के लंबी अवधि में बड़ी पूंजी जमा करना चाहते हैं।

निवेश का गणित: ₹411 से ₹43 लाख तक का सफर

पीपीएफ में अमीर बनने का सीक्रेट इसकी 'कंपाउंडिंग' (ब्याज पर ब्याज) की ताकत में छिपा है।

Daily Saving: ₹411

महीने का निवेश: ₹12,500

सालाना निवेश: ₹1.5 लाख (यह अधिकतम निवेश सीमा है)

मौजूदा ब्याज दर: 7.9% (सालाना)

मैच्योरिटी पीरियड: 15 साल

15 साल बाद का परिणाम: 15 वर्षों के निरंतर निवेश के बाद, आपकी कुल जमा राशि ₹22.5 लाख होगी। लेकिन, 7.9% ब्याज की ताकत से आपको लगभग ₹21.10 लाख सिर्फ ब्याज के मिलेंगे। इस तरह आपके हाथ में कुल ₹43.60 लाख की मोटी रकम होगी।

Tax Free मुनाफे का 'ट्रिपल धमाका' (EEE)

PPF की सबसे बड़ी खासियत इसका EEE (Exempt-Exempt-Exempt) स्टेटस है। बहुत कम निवेश योजनाएं ऐसी होती हैं जहाँ सरकार आपसे किसी भी स्तर पर टैक्स नहीं वसूलती:

निवेश पर छूट: ₹1.5 लाख तक के निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स बचत। ब्याज पर छूट: हर साल मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैच्योरिटी पर छूट: 15 साल बाद जब आप ₹43 लाख निकालेंगे, तो वह पूरी तरह 'टैक्स फ्री' होगा।

बैंक से ज्यादा सुरक्षा, जरूरत पर लोन

जहाँ बैंकों में जमा एक निश्चित राशि तक ही सुरक्षित होती है, वहीं पीपीएफ पर भारत सरकार की 'sovereign guarantee' होती है। यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं।

लोन सुविधा: खाता खोलने के तीसरे से छठे साल के बीच आप जमा राशि पर बेहद कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

फ्लेक्सिबिलिटी: आप साल में एक बार में या 12 किस्तों में अपनी सुविधा के अनुसार पैसे जमा कर सकते हैं।

अब घर बैठे बनिए निवेशक: डिजिटल पोस्ट ऑफिस

डाकघर जाने और लाइनों में लगने का जमाना अब लद चुका है। डिजिटल क्रांति ने पीपीएफ निवेश को आपकी उंगलियों पर ला दिया है: