भारतीय सेना को अखनूर में मिला दुर्लभ जीव पैंगोलिन, सौंपा गया वन्यजीव विभाग को, देंखे विडियो

नेशनल डेस्क : जम्मू और कश्मीर के अखनूर सेक्टर से एक दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया है। भारतीय सेना ने यहां गिग्रियल बटालियन की नियंत्रण रेखा (LoC) पर स्थित एक चौकी से दुर्लभ प्रजाति के पैंगोलिन को सुरक्षित बचाया है। इस घटना का वीडियो समाचार एजेंसी ANI ने जारी किया है। सेना द्वारा बचाए गए पैंगोलिन को वन्यजीव विभाग को सौंप दिया गया है। इस सराहनीय कदम की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है, क्योंकि पैंगोलिन न केवल एक दुर्लभ बल्कि संकटग्रस्त प्रजाति भी है।

#WATCH | Akhnoor, J&K | Indian Army rescued a rare Pangolin found at the LOC post of the Gigrial Battalion, Akhnoor, and handed it over to the Wildlife Department. pic.twitter.com/vy2n0gbpys — ANI (@ANI) July 12, 2025