Mouth Cancer Alert: सावधान! आपकी रोज की ये 5 आदतें बढ़ा रहीं मुंह के कैंसर का खतरा, जानें किसे है खतरा?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 28 Dec, 2025 03:49 PM

अक्सर हमें लगता है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी सिर्फ किस्मत का खेल है लेकिन हकीकत में हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती हैं। ओरल कैंसर फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही है अनुमान है कि साल 2025 में...

Mouth Cancer Alert: अक्सर हमें लगता है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी सिर्फ किस्मत का खेल है लेकिन हकीकत में हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती हैं। ओरल कैंसर फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही है अनुमान है कि साल 2025 में लगभग 58,000 लोग अकेले मुंह के कैंसर (Oral Cancer) की चपेट में आ सकते हैं। अगर आप अपनी जीवनशैली को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो इन 5 आदतों को आज ही पहचानें और बदलने की कोशिश करें।

1. धूम्रपान: कैंसर का सबसे सीधा रास्ता

चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी, सिगार या पाइप धूम्रपान किसी भी रूप में हो यह मुंह के कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। तंबाकू के धुएं में मौजूद जहरीले रसायन सीधे मुंह की कोमल कोशिकाओं (Cells) के डीएनए को नष्ट कर देते हैं। धूम्रपान करने वालों में इस बीमारी का खतरा सामान्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है।

2. बिना धुएं वाला तंबाकू (गुटखा, खैनी)

कई लोग सिगरेट छोड़कर गुटखा, खैनी, पान मसाला या नसवार का सेवन शुरू कर देते हैं यह सोचकर कि यह कम हानिकारक है लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। स्मोकलेस टोबैको में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है जो मसूड़ों और गालों के अंदरूनी हिस्से को धीरे-धीरे गलाने लगती है।

3. शराब का नियमित सेवन

शराब केवल लिवर ही नहीं बल्कि आपके मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी दुश्मन है। शोध बताते हैं कि मुंह के कैंसर के हर तीन में से एक मामले का संबंध शराब से होता है। शराब मुंह की त्वचा को संवेदनशील बना देती है जिससे तंबाकू जैसे अन्य हानिकारक तत्वों का शरीर में प्रवेश करना और आसान हो जाता है।

4. होंठों पर सीधी धूप (UV किरणें)

क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा धूप आपके होंठों के कैंसर का कारण बन सकती है? सूरज की पराबैंगनी (UV) किरणें त्वचा के साथ-साथ होंठों की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं। विशेषकर निचला होंठ ऊपरी होंठ की तुलना में अधिक प्रभावित होता है क्योंकि उस पर धूप सीधे पड़ती है।

5. खराब डाइट और विटामिन की कमी

अगर आपके भोजन में ताजे फल और हरी सब्जियों की जगह जंक फूड ज्यादा है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कमजोर हो जाती है। विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी शरीर को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में असमर्थ बना देती है। मेवा, बीज और ब्राउन राइस जैसे खाद्य पदार्थ इस जोखिम को कम करने में मदद करते हैं।

बचाव के लिए क्या करें?