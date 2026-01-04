Main Menu

सावधान! बम की तरह फट सकता है आपका पुराना गीजर, इन वार्निंग साइन को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

कड़ाके की ठंड में वॉटर गीजर हर घर की जरूरत बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे बेहद खतरनाक बना सकती है। हर साल गीजर या इमर्शन रॉड से जुड़े हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है। हाल ही में दिल्ली में एक महिला की इलेक्ट्रिक रॉड से करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई मामलों में घरों में लगे गीजर तेज धमाके के साथ फट चुके हैं।

नेशनल डेस्क: कड़ाके की ठंड में वॉटर गीजर हर घर की जरूरत बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही इसे बेहद खतरनाक बना सकती है। हर साल गीजर या इमर्शन रॉड से जुड़े हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है। हाल ही में दिल्ली में एक महिला की इलेक्ट्रिक रॉड से करंट लगने से मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई मामलों में घरों में लगे गीजर तेज धमाके के साथ फट चुके हैं।

मेंटेनेंस की कमी बनती है बड़ी वजह
विशेषज्ञों के मुताबिक, गीजर फटने की सबसे बड़ी वजह समय पर सर्विसिंग न होना है। कई लोग सालों तक गीजर की मेंटेनेंस नहीं कराते, जिससे उसके अंदर के पार्ट्स खराब होने लगते हैं। शुरुआत में गीजर से पानी टपकने लगता है, लेकिन समस्या बढ़ने पर यह हादसे का कारण बन सकता है।

हाई प्रेशर से होता है हादसा
इलेक्ट्रिक गीजर के फटने के पीछे आमतौर पर ज्यादा प्रेशर जिम्मेदार होता है। गीजर में लगा थर्मोस्टेट सेंसर पानी के तय तापमान तक पहुंचते ही बिजली सप्लाई बंद कर देता है। लेकिन अगर यह सेंसर खराब हो जाए, तो गीजर लगातार गर्म होता रहता है। इससे टैंक के अंदर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, जो विस्फोट की वजह बन सकता है।

पूरी रात ऑन छोड़ना खतरनाक
अक्सर लोग रातभर गीजर चालू छोड़ देते हैं। अगर सेंसर या सेफ्टी सिस्टम सही से काम न करे, तो पानी जरूरत से ज्यादा गर्म होकर तेज प्रेशर पैदा कर देता है। गीजर में मौजूद प्रेशर रिलीज वाल्व इस दबाव को बाहर निकालता है, लेकिन नियमित सर्विसिंग न होने पर यह वाल्व भी जाम या खराब हो सकता है।

फटने से पहले दिखते हैं ये संकेत

  • गीजर खराब होने से पहले कुछ चेतावनी संकेत देता है।
  • गीजर से अचानक पानी टपकने लगना
  • नल से भूरे या जंग लगे रंग का पानी आना
  • असामान्य आवाज आना या ज्यादा गर्म होना
  • ये संकेत बताते हैं कि गीजर के टैंक या अंदरूनी हिस्सों में खराबी आ चुकी है।


हादसे से बचने के लिए क्या करें

  • अगर गीजर में कोई भी गड़बड़ी नजर आए तो तुरंत सावधानी बरतें।
  • सबसे पहले गीजर का स्विच बंद कर दें
  • अगर गैस गीजर है तो गैस सप्लाई तुरंत बंद करें
  • खुद से ठीक करने की कोशिश न करें
  • किसी प्रशिक्षित मैकेनिक या कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करें
  • सभी पार्ट्स की जांच और लीकेज ठीक होने के बाद ही गीजर दोबारा चालू करें

    थोड़ी सावधानी जरूरी
    गीजर रोजमर्रा की सुविधा जरूर है, लेकिन इसकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। समय-समय पर सर्विसिंग, सही इस्तेमाल और चेतावनी संकेतों पर ध्यान देकर बड़े हादसे से बचा जा सकता है।

 

