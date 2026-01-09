आज का पंचांग- 9 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 09 Jan, 2026 07:42 AM

Aaj Ka Panchang: 9 जनवरी 2026, शुक्रवार माघ कृष्ण तिथि सप्तमी (पूरा दिन-रात)

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 26, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 19 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 19, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.38 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी (दोपहर 1.41 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र हस्त, योग: शोभन (सायं 4.56 तक) तथा तदोपरांत योग अतिगंड, चंद्रमा: कन्या राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (रात 8.15 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े से दोपहर बारह बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌कन्या में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

