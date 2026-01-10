आज का पंचांग- 10 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 10 Jan, 2026 07:35 AM

Aaj Ka Panchang: 10 जनवरी 2026, शनिवार माघ कृष्ण तिथि सप्तमी (प्रात: 9.24 तक) तथा तदोपरांत तिथि अष्टमी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 20 (पौष

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 27, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 20 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 20, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.39 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: हस्त (बाद दोपहर 3.40 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र चित्रा, योग: अतिगंड (सायं 4.59 तक) तथा तदोपरांत योग सुकर्मा, चंद्रमा: कन्या राशि पर (10-11 मध्य रात 4.53 तक) तथा तदोपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: कालाष्टमी और विश्व हिंदी दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌कन्या में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में