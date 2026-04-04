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Daily horoscope : जानें, किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान !

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 10:41 AM

aaj ka rashifal

मेष : कारोबारी कामों के लिए कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें

मेष : कारोबारी कामों के लिए कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी।

वृष: विरोधियों पर कदापि भरोसा न करें, क्योंकि वे आपको परेशान करने तथा टांग खेंचने का मौका हाथ से न जाने देंगे।

मिथुन: संतान के सपोर्टिव रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए मदद मिलेगी, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

कर्क: जायदादी कामों के लिए सितारा अच्छा, आप आम तौर पर दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रहेंगे, इज्जत-मान की प्राप्ति।

सिंह : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही, कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा।

कन्या : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग का प्रोग्राम बनाना लाभकारी रहेगा, इरादों में मजबूती।

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तुला: व्यापार कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, चूंकि गले में खराबी का डर, इसलिए शीत वस्तुएं कम यूज करें।

वृश्चिक: खर्चों का जोर, खर्च जायज तथा फिजूल दोनों तरह के होंगे, बेगाने झमेलों में फंसने से भी बचना ठीक रहेगा।

धनु : टीचिंग, कोचिंग, लिकर, डैकोरेशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में पर्याप्त लाभ मिलेगी।

मकर: किसी अफसर के सॉफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी।

कुंभ: धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, यत्न करने पर आपकी कोई स्कीम भी सुलझेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मीन : सितारा पेट के लिए ढीला, इसलिए लिमिट में खान-पान करना सही रहेगा, बेगाने झमेलों में भी न फंसना सही रहेगा।

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