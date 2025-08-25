Daily horoscope :  आज इन राशियों पर किस्मत होगी मेहरबान

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Aug, 2025 07:32 AM

मेष : दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, सफर भी न करें, मगर

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल करना किसी समय महंगा पड़ सकता है, सफर भी न करें, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

वृष: संतान साथ देगी तथा आपके प्रति लचकीला रुख रखेगी, संतान के सहयोग से आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं।

मिथुन: कोर्ट-कचहरी के किसी काम को हाथ में लेने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, तेज प्रभाव एवं दबदबा बना रहेगा।

कर्क : स्ट्रांग सितारा आपको हिम्मती उत्साही, कामकाजी तौर पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा।

सिंह: सितारा खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं के कारोबारी लोगों को अच्छा लाभ देने तथा इज्जत-मान देने वाला है।

कन्या: व्यापार तथा कामकाज के कामों के लिए सितारा अच्छा, सफलता साथ देगी, मगर शीत वस्तुओं को परहेज के साथ यूज करें।

आज का राशिफल 25 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

लव राशिफल 25 अगस्त- वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ

Tarot Card Rashifal (25th august): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

तुला: समय उलझनों, झमेलों तथा पेचीदगियों वाला इसलिए न तो कोई नया यत्न शुरू करें और न ही किसी पर ज्यादा भरोसा करें।

वृश्चिक : सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में भागदौड़ करने पर कुछ न कुछ पेशकदमी होगी।

धनु : राजकीय कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग भी आपके प्रति साॅफ्ट सपोर्टिव रुख रखेंगे, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मकर : आम सितारा बेहतर, धार्मिक-सामाजिक कामों में रुचि, मगर सेहत के बिगड़ने तथा पांव के फिसलने का डर रहेगा।

कुम्भ : सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए मर्यादा में खान-पान करना सही रहेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मीन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सहयोग बना रहेगा।