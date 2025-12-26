Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों के सितारे हैं बलवान, देंगे कोई खास पैगाम

26 Dec, 2025

rashifal in hindi

मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपनी कारोबारी

मेष : व्हीकल्स की सेल-परचेज तथा उन्हें डैकोरेट करने का काम करने वालों को अपनी कारोबारी कोशिशों का अच्छा नतीजा मिलेगा।

वृष: अनमने मन के साथ किए गए किसी सरकारी यत्न को कोई नतीजा शायद न मिलेगा, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मिथुन: बेकार सोच तथा नैगेटिविटी मन पर हावी रह सकती है, इसलिए आप अपनी प्लानिंग को शायद आगे न बढ़ा सकेंगे।

कर्क : पेट की संभाल रखनी जरूरी, मौसम का एक्सपोइयर भी तबीयत को कुछ अपसैट रख सकता है, मन भी डिस्टर्ब सा रहेगा।

सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, वैसे कोई भी यत्न अनमने मन से न करें, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

कन्या : मन किसी अज्ञात भय में लिप्त रहेगा, किसी काम या यत्न को आप आगे न बढ़ा सकेंगे, सफर भी न करें।

तुला:  मन तथा सोच नैगेटिविटी के प्रभाव में रहेंगे, आपकी कोशिशें शायद बेनतीजा ही रहेंगी, वैसे शत्रु कमजोर रहेंगे।

वृश्चिक: किसी जायदादी काम को भी हाथ में लेने से बचें, क्योंकि उसके सिरे चढ़ने की शायद ज्यादा आशा न होगी।

धनु :  कामकाजी तौर पर आप एक्टिव तो रहेंगे, मगर नतीजा सिफर के बराबर ही मिलने की उम्मीद।

मकर:  कैमिकल्स, पेंट, पैट्रोलियम पदार्थों के कामकाज के साथ जुड़े लोगों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

कुंभ: व्यापार तथा कामकाज के कामों की दशा संतोषजनक, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखना सही रहेगा।

मीन :  खर्चों के कारण अर्थ दशा पतली रह सकती है, न तो उधारी में फंसें और न ही दूसरे के झांसें में आएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

 

