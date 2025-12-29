Main Menu

Daily horoscope : आज का दिन बनेगा खास, इन राशियों पर बरसेगी खुशियों की बौछार

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 07:51 AM

rashifal in hindi

मेष :  व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुओं का सेवन एहतियात से करें।

Tarot Card Rashifal (29th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 29 दिसंबर-  जो मिलते तुम हो जाते गुम, साथ मेरे होते-होते होगा

आज का राशिफल 29 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

वृष: सितारा चूंकि उलझनों, झगड़ों वाला है, इसलिए कोई भी कोशिश अनमने मन से न करें, नुकसान का भी डर।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

कर्क : सरकारी, गैर सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, शत्रु भी आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

सिंह : आम तौर पर स्ट्रांग सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान। 

कन्या : सेहत के लिए समय ढीला, इसलिए खान-पान में उन चीजों को यूज न करें जो तबीयत को सूट न करती हों।

तुला:  अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, घरेलू मोर्चे पर तालमेल, सद्भाव, सहयोग बना रहेगा।

वृश्चिक: शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर खेल तथा दाव खेल सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से सावधानी बरतनी ठीक रहेगी।

धनु :  संतान का सॉफ्ट सपोर्टिव रुख आपकी किसी समस्या को संवारने में बड़ा हैल्पफुल हो सकता है।

मकर:  कोर्ट कचहरी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ तथा एक्टिविटी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

कुंभ: बड़े लोगों के साथ मेल-जोल फ्रूटफुल रहेगा, वैसे कामकाजी कामों में भी आप हावी रहेंगे।

मीन :  व्यापार कारोबार में लाभ, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल भी राह से हट सकती है।

