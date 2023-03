Surya Arghya Benefits: शास्त्रों से जानें, सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Mar, 2023 07:49 AM

हर व्यक्ति इस प्रयास में रहता है कि वह सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके प्रभु के दर्शन करने

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

What are the benefits of giving Arghya to sun: हर व्यक्ति इस प्रयास में रहता है कि वह सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदिर अवश्य जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्नान करने के बाद अपने घरों की छतों पर या फिर मंदिर के अहाते में सूर्य भगवान को जल देते हैं। हमारे धर्मग्रंथों में सूर्य को देवता माना गया है। वैसे भी कहा जाता है कि सृष्टि पर जीवित देवता में सिर्फ दो ही दिखाई देते हैं- एक हैं सूर्य और दूसरे हैं चन्द्रमा- इन दोनों की पूजा का अपना-अपना महत्व है।





What is Surya arghya: शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की पूजा करने से भाग्योदय होता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा-पाठ करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल देने से भाग्योदय होता है और मान-सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या यह बहुत ही कम लोग जानते हैं।



Offer water surya dev from a copper vessel तांबे के पात्र से करें जल अर्पित

पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही सूर्य को जल हमेशा प्रात:काल जल्दी स्नान आदि करने के बाद चढ़ाना चाहिए। कई लोग सूर्य को दोपहर तक जल अर्पित करते हैं, यह सही नहीं है। धर्माचार्यों का कहना है कि सूर्य को जल प्रात: 11 बजे तक अर्पित करना सही रहता है, तभी इसका फायदा मिलता है।



While giving water to the surya dev, face towards the east पूर्व दिशा की ओर हो मुख

सूर्य को जल देते समय ‘ओम् आदित्य नम: मंत्र’ या ‘ओम् घृणि सूर्याय नम:’ मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है।





Chant this mantra while offering water to the surya dev इस मंत्र का करें जाप

सूर्य को जल चढ़ाने के साथ ‘ओम् नमो भगवते श्री सूर्याय क्षी तेजसे नम: ओम् खेचराय नम:’ मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है।





Offering water to the sun leads to self purification होती है आत्मशुद्धि

मान्यता है कि सूर्य को जल देने से आत्म शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है।