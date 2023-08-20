Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • तिरुपति बाला जी मंदिर में हैं ढेरों रहस्य, वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है जिनका जवाब !

तिरुपति बाला जी मंदिर में हैं ढेरों रहस्य, वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है जिनका जवाब !

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Aug, 2025 03:35 PM

tirupati balaji mandir

Tirupati Balaji Mandir: भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्‍वर स्‍वामी जी की मूर्ति है। जिसे भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तिरुपति...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Tirupati Balaji Mandir: भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्‍वर स्‍वामी जी की मूर्ति है। जिसे भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तिरुपति बालाजी के ऐसे 7 रहस्य हैं। जिन्हें आप जानकर अभिभूत हो जाएंगे, यहां के सारे रहस्य का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, भगवान वेंकटेश्‍वर स्‍वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते। वह हमेशा मुलायम रहते हैं, ऐसा क्यों होता है ? इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है।

PunjabKesari Tirupati Balaji Mandir

हजारों साल से बिना तेल का जलता दिया
मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दीपक हजारों सालों से ऐसे ही जल रहा है, वह भी बिना तेल के। यह बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है ऐसा क्यों है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।

और ये भी पढ़े

मंदिर की मूर्ति को पसीना आता है, मंदिर के गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है पर फिर भी मूर्ति का तापमान 110 फारेनहाइट रहता है। जो कि काफी रहस्यमयी बात है और उससे भी बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है। जिसे समय-समय पर पुजारी पोंछते रहते हैं।

भगवान की मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाज
भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के कानों के पास अगर ध्यान से सुना जाए, तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है यह भी काफी विचित्र बात है।

PunjabKesari Tirupati Balaji Mandir

मूर्ति बीच में है या दाई ओर है ? जब आप मूर्ति को गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको मूर्ति दाई ओर दिखाई देगी और जब आप मूर्ति को गर्भगृह के अंदर से देखेंगे तब आपको मूर्ति मध्य में दिखेगी।

विशेष गांव से आता है फूल तिरुपति बालाजी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। इसी गांव से मंदिर के लिए फूल, फल, घी आदि जाता है। इस गांव में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है और इस गांव के लोग काफी पुरानी जीवन शैली का उपयोग करते हैं।

परचाई कपूर भी बेअसर है। परचई कपूर एक खास तरह का कपूर होता है, जिसे पत्थर पर लगाने पर पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है मगर इस कपूर को भगवान की मूर्ति पर लगाया जाता है और इस मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

PunjabKesari Tirupati Balaji Mandir

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड राष्ट्रीय गौरव रत्न से विभूषित
पंडित सुधांशु तिवारी
एस्ट्रोलॉजर/ ज्योतिषाचार्य
 9005804317

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!