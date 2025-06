साइप्रस में PM मोदी ने Israel-Iran Conflict पर जताई चिंता, कहा-"यह युद्ध का युग नहीं!" (Video)

International Desk: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्षों पर ‘‘चिंता जताई'' और उन दोनों का मानना है कि ‘‘यह युद्ध का युग नहीं है।'' मोदी ने यहां क्रिस्टोडौलिडेस के साथ व्यापक वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अपने संबोधन में यह भी कहा कि ‘‘बातचीत के जरिए समाधान और स्थिरता बहाल करना मानवता की मांग है।'' प्रधानमंत्री ने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया।

#WATCH | Nicosia, Cyprus: Prime Minister Narendra Modi says, "...I am confident that in the time to come, our active partnership will touch new heights. Together, we will not only strengthen the progress of our two nations but also contribute towards building a peaceful and… pic.twitter.com/8Pf07YoY5C — ANI (@ANI) June 16, 2025