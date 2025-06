Aadhaar Card : UIDAI अलर्ट: आधार कार्ड यूजर्स तुरंत करें ये जरूरी काम, बंद हो सकती हैं...

नेशनल डेस्क: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंकिंग सुविधाएं इस्तेमाल करनी हों या मोबाइल कनेक्शन लेना हो – हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आधार होना ही काफी नहीं है? उसे मोबाइल नंबर से लिंक होना भी बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं।

UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) बार-बार लोगों को सलाह दे रहा है कि वे अपने आधार को सक्रिय और अपडेट रखें। इसमें सबसे अहम है मोबाइल नंबर का लिंक होना। जानिए क्यों जरूरी है आधार और फोन नंबर का लिंक होना, न लिंक करने पर क्या नुकसान हो सकता है और आप कैसे पता करें कि आपका नंबर लिंक है या नहीं।

क्यों जरूरी है आधार का मोबाइल नंबर से लिंक होना?

UIDAI के मुताबिक, आधार बनवाते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इसके बिना कई डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकता। दरअसल, पहचान की पुष्टि (Verification) के लिए मोबाइल पर OTP (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाता है। अगर नंबर लिंक नहीं होगा तो OTP नहीं मिलेगा और आप कई जरूरी सेवाएं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

Link or update your mobile number with #Aadhaar and enjoy various Aadhaar related online services hassle-free.



To link or update your mobile number with Aadhaar visit your nearest #AadhaarCentre.



To locate your nearest Aadhaar Centre, visit: https://t.co/Po73UgcqJu pic.twitter.com/POkFdBoC53