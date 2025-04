हेटमायर, साल्ट और हार्दिक के बल्ले की हुई जांच, सामने आई चौकाने वाली वजह

नेशनल डेस्क: आईपीएल 2025 के एक मुकाबले में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने दर्शकों को हैरानी में डाल दिया। आमतौर पर मैदान पर बल्ले से रन बनते हैं लेकिन इस बार बल्ला खुद सुर्खियों में रहा। राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के मैचों के दौरान जब शिमरॉन हेटमायर, फिल साल्ट और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तो अंपायरों ने उनके बल्लों की माप जांचनी शुरू कर दी। यह दृश्य पहली बार देखने को मिला जब मैदान पर अंपायरों ने बैट गेज निकालकर खिलाड़ियों के बैट की चौड़ाई और गहराई मापी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जांच की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी खिलाड़ी ने नियमों का उल्लंघन किया था या ये कोई नई प्रक्रिया है? जितने लोगों ने देखा और इसके पीछे की वजह जानी सब चौंक गए। आइए जानते हैं पूरी स्टोरी-

आईपीएल के नियमों के अनुसार हर बल्लेबाज को नियमों के अनुरूप ही बैट इस्तेमाल करना होता है। नियमों में साफ लिखा है कि अगर बैट तय आकार से बड़ा या चौड़ा होता है तो उसे तुरंत बदला जाना चाहिए। रविवार को यही नियम मैदान पर अमल में लाया गया।

आईपीएल के लॉ 5.7 के तहत अंपायरों को अधिकार होता है कि वे बैट की माप की जांच कर सकें। ये प्रक्रिया रूटीन के तहत की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खिलाड़ी नियमों का उल्लंघन न कर रहा हो।



Wait, what just happened?



A mid-game bat check caught everyone off guard including Comm Box!