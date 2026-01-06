Heavy Rain Alert: 9-10 जनवरी को मंडरा रहा भीषण बारिश का संकट, IMD ने इस राज्य में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak, Updated: 06 Jan, 2026 05:05 PM

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डेल्टा और तटीय इलाकों में जलभराव, यातायात और खेती पर असर पड़ सकता है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश,...

नेशनल डेस्क : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तमिलनाडु में 9 और 10 जनवरी को कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर डेल्टा और उत्तरी तटीय जिलों में मौसम ज्यादा बिगड़ने की आशंका है।

अगले 24 घंटे में और मजबूत होगा सिस्टम

IMD के मुताबिक, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में बना वायुमंडलीय सर्कुलेशन अब लो-प्रेशर एरिया में बदल चुका है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और ताकतवर होकर डीप लो-प्रेशर में बदल सकता है, जिससे तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है।

9 जनवरी को डेल्टा जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बताया कि 9 जनवरी को तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर मायिलादुथुराई, तिरुवरूर, नागपट्टिनम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में देखने को मिल सकता है। तेज बारिश के कारण जलभराव, यातायात बाधित होने और खेती को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।

10 जनवरी को बारिश का दायरा और बढ़ेगा

IMD के अनुसार, 10 जनवरी को भारी बारिश का क्षेत्र और फैल सकता है। विल्लुपुरम और कुड्डालोर के साथ-साथ डेल्टा के कई जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम प्रणाली के मजबूत होने से तटीय और अंदरूनी इलाकों में लगातार बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु-पुडुचेरी में हल्की बारिश और कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने यह भी बताया कि मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।

नीलगिरी और कोडाइकनाल में पाले का खतरा

इस बीच, नीलगिरी और कोडाइकनाल के कुछ इलाकों में पाले की चेतावनी जारी की गई है। यहां न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी ने किसानों, मछुआरों और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह मानने की अपील की है।



