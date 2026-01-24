Manali Traffic Jam: मनाली में रिकॉर्ड बर्फबारी से हड़कंप, 16 KM लंबा ट्रैफिक जाम; प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 24 Jan, 2026 03:04 PM

नेशनल डेस्क: जिस मनाली से पर्यटक मायूस होकर लौट रहे थे, वहीं अब कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया कि पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपट गया। लंबे इंतज़ार के बाद अचानक हुई भारी बर्फबारी ने मनाली की तस्वीर ही बदल दी। सोशल मीडिया पर बर्फ से ढके पहाड़, सड़कें और होटल तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर बर्फ के शौकीनों ने फिर से मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है।

बर्फ बनी मुसीबत, 16 किलोमीटर लंबा जाम

हालांकि यह खूबसूरत नज़ारा कई लोगों के लिए परेशानी भी लेकर आया। लगातार हिमपात के चलते पतलीकूहल से मनाली तक करीब 16 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बड़ी संख्या में पर्यटक रास्ते में ही फंस गए और उन्हें होटल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दो फीट से ज्यादा बर्फ, गाड़ियां फिसलीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनाली में दो फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। पुलिस स्टेशन से लेकर वोल्वो स्टैंड, रांगड़ी, तिब्बतन स्कूल, आलू ग्राउंड और 17 मील जैसे इलाकों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने रहे। फिसलन के कारण कई वाहन आपस में टकरा गए और सड़कों पर चलना लगभग नामुमकिन हो गया। इसी वजह से कई होटल अब भी खाली पड़े हैं।

रातभर चला राहत कार्य

ट्रैफिक जाम को खोलने और फंसे पर्यटकों की मदद के लिए प्रशासन पूरी रात मौके पर डटा रहा। राहत टीमों ने जाम में फंसे लोगों तक खाना-पानी पहुंचाया, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा खुद देर रात तक मौजूद रहे और हालात पर नजर बनाए रखी।

सुबह से तेज हुई सड़क बहाली

लगातार हो रही बर्फबारी के कारण राहत कार्यों में बाधा जरूर आई, लेकिन प्रशासन ने हार नहीं मानी। सुबह होते ही नेशनल हाईवे और वाम तट मार्ग पर सड़क साफ करने का काम तेज कर दिया गया। शहर के अंदर की सड़कों से भी बर्फ हटा दी गई है, जिससे अब आवागमन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।

पर्यटकों के लिए खास एडवाइजरी

प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।