बार-बार ब्लड प्रेशर बढ़ना है खतरे की घंटी, तुरंंत कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये रामबाण इलाज

नेशनल डेस्क :भारत में सदियों से मसालों का इस्तेमाल सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दवाईयों के विकल्प के रूप में भी किया जाता रहा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण और लाभकारी मसाला है काली मिर्च। शोध बताते हैं कि काली मिर्च में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। इसके अलावा, यह रक्त की नसों को फैलाने में मदद करती है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।

काली मिर्च में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन ए, ई, सी। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, गले की खराश में राहत देती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं में मदद करती है।

हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में मददगार

हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक आम समस्या बन चुकी है, जो कई बार लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों से होती है। काली मिर्च इसमें मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद पाइपरीन नामक तत्व धमनियों को आराम देता है और रक्त प्रवाह को सही बनाए रखता है। साथ ही पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कम करता है और सोडियम का संतुलन बनाए रखता है। रोजाना इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में असर दिखने लगता है।

कैसे करें इस्तेमाल

सर्वोत्तम तरीका है सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में 1-2 कुचली काली मिर्च के दाने डालकर पीना। अगर पानी गर्म लगे तो गुनगुना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोजाना इस मिश्रण का सेवन करने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं।