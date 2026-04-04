Daily horoscope : करियर, लव और धन के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 05 Apr, 2026 08:20 AM

Daily Horoscope 5 अप्रैल 2026: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। करियर, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति पर इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

Daily Horoscope 5 अप्रैल 2026: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। करियर, प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति पर इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

मेष राशि

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे, लेकिन अहंकार से बचें। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मेष राशि (Aries 5 April) राशिफल – करियर और प्रेम जीवन में क्या होगा खास?

वृषभ राशि (Taurus 5 April) राशिफल – धन, स्वास्थ्य और रिश्तों की भविष्यवाणी

मिथुन राशि (Gemini 5 April) राशिफल – नौकरी और बिजनेस में सफलता के संकेत

कर्क राशि (Cancer 5 April) राशिफल – पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

सिंह राशि (Leo 5 April) राशिफल – आत्मविश्वास से मिल सकती है बड़ी सफलता

कन्या राशि (Virgo 5 April) राशिफल – सेहत और करियर में क्या रहेंगी चुनौतियां?

तुला राशि (Libra 5 April) राशिफल– प्रेम, पैसा और भाग्य का कैसा रहेगा साथ?

वृश्चिक राशि (Scorpio 5 April) राशिफल– गुप्त अवसर और करियर ग्रोथ के योग

धनु राशि (Sagittarius 5 April) राशिफल– यात्रा और शिक्षा से जुड़े शुभ संकेत

मकर राशि (Capricorn 5 April) राशिफल– मेहनत से मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि (Aquarius 5 April) राशिफल– नए अवसर और आर्थिक सुधार के योग

मीन राशि (Pisces 5 April) राशिफल– भावनात्मक संतुलन और सफलता के संकेत

वृषभ राशि

नौकरी में स्थिरता रहेगी, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर का साथ मिलेगा। निवेश के लिए दिन अच्छा है, सोच-समझकर कदम उठाएं।

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मिथुन राशि

नई योजनाएं सफल हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचें। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है। संवाद बनाए रखें। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

कर्क राशि

कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप संभाल लेंगे। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें, गलतफहमियों से बचें। खर्च बढ़ सकते हैं, बजट पर ध्यान दें।

सिंह राशि

पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। निवेश से लाभ मिल सकता है।

कन्या राशि

मेहनत का फल मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टनर को समय दें, दूरी न बढ़ने दें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

तुला राशि

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

वृश्चिक राशि

कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें, विवाद से बचें। गुस्से पर नियंत्रण रखें, रिश्तों में तनाव हो सकता है। धन हानि से बचने के लिए सतर्क रहें।

धनु राशि

नई संभावनाएं मिलेंगी, यात्रा के योग हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर राशि

काम का दबाव बढ़ सकता है, धैर्य रखें। विश्वास बनाए रखें, गलतफहमी से बचें। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें।

कुंभ राशि

नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं।

मीन राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा, जल्दबाजी से बचें। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

5 अप्रैल 2026 का दिन करियर, प्रेम और धन के मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को सफलता और लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को सावधानी और धैर्य की आवश्यकता होगी। सही निर्णय और सकारात्मक सोच से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है।