Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : खुशखबरी का दिन, आज इन राशियों पर रहेगी सितारों की खास मेहरबानी

Daily horoscope : खुशखबरी का दिन, आज इन राशियों पर रहेगी सितारों की खास मेहरबानी

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 08:02 AM

rashifal in hindi

मेष :  टीचिंग, कोचिंग, प्रकाशन, होटलिंग, लिकर, पर्यटन, कंसल्टैंसी के कामकाज के साथ जुड़े लोगों को कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

मेष :  टीचिंग, कोचिंग, प्रकाशन, होटलिंग, लिकर, पर्यटन, कंसल्टैंसी के कामकाज के साथ जुड़े लोगों को कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

Tarot Card Rashifal (31st December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

आज का राशिफल 31 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

लव राशिफल 31 दिसंबर-  पलकें झपकता है आसमां, उसने भी तुझ-सा देखा कहां

और ये भी पढ़े

वृष: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, खुशदिल मूड किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपको उत्साहित रखेगा।

मिथुन: समय उलझनों, पेचीदगियों, झमेलों वाला, इसलिए ऐसे किसी यत्न को हाथ में न लें, जिसके सिरे न चढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है।

कर्क : व्यापार कारोबार में लाभ, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में यत्न करने पर कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर हो सकती है।

सिंह : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, शत्रु कमजोर रहेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति, मगर स्वभाव में क्रोध का असर रहेगा।

कन्या : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी सिरे चढ़ेगी।

तुला: सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान में पूरी तरह से संभाल रखनी चाहिए, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, समय कामयाबी वाला, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट, कंसिड्रेट रहेंगे।

धनु : किसी प्रबल शत्रु का टकरावी रुख आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी होगा।

मकर:  संतान के सहयोगी रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, अर्थ दशा भी सुखद।

कुंभ: कोर्ट कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, मान-यश की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मीन :  यदि किसी बड़े व्यक्ति से मदद या सहयोग लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान तथा धीरज के साथ सुनेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!