Daily horoscope : खुशखबरी का दिन, आज इन राशियों पर रहेगी सितारों की खास मेहरबानी

मेष : टीचिंग, कोचिंग, प्रकाशन, होटलिंग, लिकर, पर्यटन, कंसल्टैंसी के कामकाज के साथ जुड़े लोगों को कामकाजी भागदौड़ की अच्छी रिटर्न मिलेगी।

वृष: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, खुशदिल मूड किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपको उत्साहित रखेगा।

मिथुन: समय उलझनों, पेचीदगियों, झमेलों वाला, इसलिए ऐसे किसी यत्न को हाथ में न लें, जिसके सिरे न चढ़ने से आपको परेशानी हो सकती है।

कर्क : व्यापार कारोबार में लाभ, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में यत्न करने पर कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर हो सकती है।

सिंह : राजकीय कामों में कदम बढ़त की तरफ, शत्रु कमजोर रहेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति, मगर स्वभाव में क्रोध का असर रहेगा।

कन्या : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी सिरे चढ़ेगी।

तुला: सितारा सेहत के लिए ढीला, इसलिए खान-पान में पूरी तरह से संभाल रखनी चाहिए, किसी पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

वृश्चिक: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, समय कामयाबी वाला, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट, कंसिड्रेट रहेंगे।

धनु : किसी प्रबल शत्रु का टकरावी रुख आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है, इसलिए सावधान रहना जरूरी होगा।

मकर: संतान के सहयोगी रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, अर्थ दशा भी सुखद।

कुंभ: कोर्ट कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय बेहतर, मान-यश की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मीन : यदि किसी बड़े व्यक्ति से मदद या सहयोग लेने के लिए आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान तथा धीरज के साथ सुनेगा।

