Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Baba Vanga Prediction: मार्च-अप्रैल 2026 में वैश्विक राजनीति में अचानक बड़ा संकट, बाबा वेंगा की चेतावनी

Baba Vanga Prediction: मार्च-अप्रैल 2026 में वैश्विक राजनीति में अचानक बड़ा संकट, बाबा वेंगा की चेतावनी

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 01:06 PM

baba vanga predictions predictions 2026 global economic recession

बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की नई भविष्यवाणी ने दुनिया को चौंका दिया है। उनका अनुमान है कि मार्च-अप्रैल 2026 में वैश्विक राजनीति में अचानक बड़ा संकट उभर सकता है, जो सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। उनकी यह चेतावनी ऐसे...

नेशनल डेस्क: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की नई भविष्यवाणी ने दुनिया को चौंका दिया है। उनका अनुमान है कि मार्च-अप्रैल 2026 में वैश्विक राजनीति में अचानक बड़ा संकट उभर सकता है, जो सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। उनकी यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब प्रमुख देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी भविष्यवाणी पर ध्यान और बढ़ गया है।यहां उनकी 2026 की भविष्यवाणियों का पूरा विवरण सरल शब्दों में दिया गया है:

1. तीसरे विश्व युद्ध का मंडराता खतरा

बाबा वेंगा के अनुसार, 2026 में दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच तनाव चरम पर होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है।

2. आर्थिक महासंकट और डिजिटल करेंसी

बाबा वेंगा ने 2026 में एक भीषण वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनी दी थी।

  • आज जिस तरह दुनिया महंगाई और अस्थिरता से जूझ रही है, उसे उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है।

  • यह संकट बैंकिंग सिस्टम और उभरती हुई डिजिटल मुद्राओं (Digital Currencies) को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

3. प्राकृतिक आपदाएं और मौसम का कहर

आने वाले समय में प्रकृति का रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है:

  • भूकंप और ज्वालामुखी: दुनिया के कई हिस्सों में विनाशकारी भूकंप और ज्वालामुखी फटने की आशंका जताई गई है।

  • जलवायु परिवर्तन: मौसम में अचानक और खतरनाक बदलाव होंगे, जो जान-माल को नुकसान पहुँचाएंगे।

क्या सच में खत्म हो जाएगी दुनिया?

बाबा वेंगा ने मानवता के भविष्य को लेकर एक लंबी रूपरेखा खींची थी:

  • उनके मुताबिक, इंसानियत के पतन की प्रक्रिया 2025 से शुरू हो चुकी है।

  • हालांकि, दुनिया का पूरी तरह अंत होने के लिए उन्होंने वर्ष 5079 का समय बताया है।

क्या हैं इन भविष्यवाणियों के आधार?

बाबा वेंगा का निधन 1996 में हो चुका है। खास बात यह है कि उनकी भविष्यवाणियों का कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है; ये सभी बातें उनके अनुयायियों और मौखिक दावों के आधार पर प्रचलित हैं। उन्होंने पहले भी 9/11 हमले और राजकुमारी डायना की मौत जैसी सटीक भविष्यवाणियां की थीं, जिसकी वजह से लोग आज भी उनकी बातों पर यकीन करते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!