Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Weather: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़: कड़ाके की ठंड और ऑरेंज अलर्ट, 9 जनवरी तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

IMD Weather: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़: कड़ाके की ठंड और ऑरेंज अलर्ट, 9 जनवरी तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 09:19 AM

cold day imd agnipariksha icy wind punjab haryana chandigarh severe cold

भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर कुदरत का दोहरा प्रहार शुरू हो चुका है। एक तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने 'कोल्ड डे' का संकट बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे की चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) की ताजा रिपोर्ट...

नेशनल डेस्क: भारत के आधे से ज्यादा हिस्से पर कुदरत का दोहरा प्रहार शुरू हो चुका है। एक तरफ पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने 'कोल्ड डे' का संकट बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे की चादर ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी का यह हफ्ता देश के कई राज्यों के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा।

यहां मौसम के मिजाज का पूरा ब्योरा दिया गया है:

उत्तर और मध्य भारत: कोहरे और गलन की चपेट में
अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में सूरज और जमीन के बीच कोहरे की दीवार खड़ी रहेगी। विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने से यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।

प्रमुख राज्यों का हाल:
राजस्थान में रेड अलर्ट: मरूधरा के पूर्वी और पश्चिमी, दोनों अंचलों में 10 जनवरी तक बर्फीली हवाएं (शीतलहर) चलने की चेतावनी है। यहाँ रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

और ये भी पढ़े

यूपी, पंजाब और हरियाणा: उत्तर प्रदेश में आज तापमान का गोता लगाना जारी रहेगा। वहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 9 जनवरी तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश और बिहार: यहां 'कोल्ड डे' जैसी स्थितियां बन रही हैं, जिसका मतलब है कि दिन के समय भी धूप बेअसर रहेगी और कड़ाके की ठंड महसूस होगी।

पहाड़ों पर बर्फबारी और झारखंड-बंगाल में ठिठुरन
पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया है।

कश्मीर: घाटी के ऊंचाई वाले हिस्सों में आज हल्की बर्फबारी और बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी।

झारखंड और बंगाल: झारखंड में आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों में भी ठंड अपना कड़ा रुख दिखाएगी।

दक्षिण में बारिश का पलटवार
उत्तर भारत जहां ठंड से कांप रहा है, वहीं दक्षिण के राज्यों में मानसून जैसा नजारा दिखने वाला है।

8 से 9 जनवरी: तमिलनाडु में बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश शुरू होगी।

9 से 10 जनवरी: केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, जिससे वहां के तापमान में बदलाव आ सकता है।

सावधानी ही बचाव है
मौसम विभाग ने लोगों को सुबह के समय यात्रा करने से बचने और घने कोहरे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए शीतलहर के दौरान घर के अंदर रहना ही बेहतर है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!