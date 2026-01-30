200 ट्रिप पूरी? FASTag Annual Pass का अगला कदम क्या होगा, जानिए मिनटों में…

Edited By Anu Malhotra, Updated: 30 Jan, 2026 11:47 AM

नेशनल डेस्क: यदि आपका FASTag Annual Pass साल पूरा होने से पहले ही 200 ट्रिप्स पूरी कर चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं। NHAI ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा होने पर भी आपका पास बेकार नहीं होगा। आप इसे Rajmargyatra App के जरिए कुछ ही मिनटों में दोबारा एक्टिव कर सकते हैं और हाईवे पर बिना रुके यात्रा जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी री-एक्टिवेशन प्रक्रिया और जरूरी स्टेप्स।

FASTag Annual Pass को री-एक्टिवेट करने का तरीका

पास को दोबारा चालू करने के लिए सबसे पहले Rajmargyatra App खोलें। उसके बाद “Add Pass” विकल्प चुनें। जरूरी डिटेल्स भरकर पेमेंट करें। कुछ ही मिनटों में आपका FASTag Annual Pass फिर से एक्टिव हो जाएगा और आप आसानी से हाईवे पर बिना रुके यात्रा कर सकते हैं।

FASTag Annual Pass क्यों शुरू किया गया

NHAI ने 15 अगस्त 2025 को इस पास की शुरुआत की। इसका मकसद था हाईवे पर ट्रैफिक को नियंत्रित करना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना। यह सुविधा खासतौर पर निजी वाहनों के लिए है, ताकि बार-बार टोल शुल्क का झंझट खत्म हो सके।

ट्रिप्स और वैलिडिटी

Annual Pass सालभर में अधिकतम 200 टोल ट्रिप्स के लिए वैध होता है। इसकी अवधि या तो एक साल तक रहती है या 200 ट्रिप्स पूरी होने तक — जो भी पहले हो जाए। इसके बाद पास अपने आप समाप्त हो जाता है।

साल से पहले 200 ट्रिप्स खत्म हो जाएं तो क्या करें

कई यूजर्स चिंतित रहते हैं कि अगर एक साल से पहले ही 200 ट्रिप्स पूरी हो जाएं तो आगे क्या होगा। NHAI के मुताबिक, ऐसी स्थिति में FASTag Annual Pass को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए Rajmargyatra App का इस्तेमाल करना होगा और पेमेंट करके पास तुरंत चालू हो जाएगा।

अगर 200 ट्रिप्स पूरी न हों

अगर एक साल में 200 ट्रिप्स पूरी नहीं होतीं, तो पास अगले साल के लिए वैध नहीं रहेगा। बची हुई ट्रिप्स अगले साल ट्रांसफर नहीं होंगी। साल पूरा होते ही बाकी ट्रिप्स स्वतः समाप्त हो जाएंगी और नया Annual Pass लेना होगा।

FASTag Annual Pass के फायदे

₹3000 का प्रीपेड पास, जिसमें किसी अतिरिक्त शुल्क की जरूरत नहीं

एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक वैध

गैर-व्यावसायिक वाहनों जैसे कार और SUV के लिए उपलब्ध

Rajmargyatra ऐप या NHAI की वेबसाइट से आसानी से खरीदा जा सकता है

पेमेंट के लगभग दो घंटे में पास एक्टिव

पहली बार FASTag Annual Pass बनवाने का तरीका

पहली बार पास बनवाने के लिए NHAI या MoRTH की वेबसाइट या Rajmargyatra App पर जाएँ। Annual Pass का विकल्प चुनें और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वैध FASTag और बैलेंस की जानकारी भरें। सभी स्टेप्स पूरे होते ही आपका FASTag Annual Pass जनरेट हो जाएगा।

NHAI ने स्पष्ट कर दिया है कि Annual Pass सुविधा लचीली है। अगर ट्रिप्स जल्दी खत्म हो जाएं तो री-एक्टिवेशन संभव है, लेकिन ट्रिप्स पूरी नहीं होने पर उनका फायदा अगले साल नहीं मिलेगा। इसलिए यात्रियों को अपनी हाईवे यात्रा की योजना समझदारी से बनानी होगी।