Rain Alert: अगले तीन दिनों तक मूसलाधार बारिश, देशभर में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

नेशनल डेस्क: साल 2025 में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश के बाद अब 2026 की शुरुआत भी काफी हलचल भरी रहने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए देश के बड़े हिस्से में 29, 30 और 31 जनवरी को मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। जहां एक तरफ उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने वाला है।

दक्षिण भारत: केरल और तमिलनाडु में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

केरल: यहां मानसून के समय से शुरू हुई बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, जनवरी के आखिरी तीन दिनों (29-31 तारीख) में यहाँ के कई जिलों में भीषण बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

तमिलनाडु: यहां भी बादलों की गर्जना जारी रहेगी। 29 से 31 जनवरी के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान है। बारिश के साथ-साथ धूल भरी आंधियों का भी अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पहाड़ी राज्य: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन तीन दिनों के दौरान भारी बारिश के साथ बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मैदानी इलाके: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसने को तैयार हैं। इन राज्यों में 29 से 31 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक में भी अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं दिल्ली, बिहार, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 29 जनवरी को बारिश का अलर्ट है।

तटीय और केंद्र शासित प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश सहित पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है।