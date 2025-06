भारत के कूटनीति को खुली चुनौतीः G7 सम्मेलन दौरान पन्नू-पम्मा ने की मुलाकात, कनाडा सरकार की नीयत पर उठे सवाल(Video)

International Desk: जब कनाडा में G7 देशों की उच्च स्तरीय बैठक हो रही थी, ठीक उसी समय प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के आत्म-घोषित अटॉर्नी जनरल गुरपतवंत सिंह पन्नू और इंग्लैंड में राजनीतिक शरणार्थी भाई परमजीत सिंह पम्मा की वैंकूवर में सार्वजनिक मुलाकात ने नई कूटनीतिक बहस छेड़ दी है। यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह उस वक्त हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में भाग लेने का कनाडा से औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। एक तरफ़ भारत वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की सार्वजनिक उपस्थिति जिन्हें भारत में वांछित घोषित किया गया है, को लेकर कनाडा की दोहरी नीति और भारत के कूटनीतिक हितों पर संभावित आघात के रूप में देखा जा रहा है।



Paramjit Singh “Pamma,” linked to #Khalistani groups, was seen hugging Gurpatwant Singh #Pannun in a video they claim was under CSIS watch.



This raises serious questions about Canada’s intelligence oversight of separatist activities. #Khalistan extremists, backed by Pakistan,… https://t.co/wvGGLmANYQ pic.twitter.com/hSvqTXRFhx — Ethan 🇨🇦 (@Ethan113554) June 25, 2025