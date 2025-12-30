अमेरिकी हथियार सौदे से बौखलाया चीनः ताइवान के चारों ओर की घेराबंदी, दूसरे दिन कई रॉकेट दागे (Video)

चीन ने ताइवान के आसपास दूसरे दिन भी बड़े सैन्य अभ्यास जारी रखे हैं। ‘जस्टिस मिशन 2025’ नामक इन ड्रिल्स को बीजिंग ने अलगाववाद और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया है। ताइवान ने चीन को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए सेना को हाई...

Bejing: चीन की सेना ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान द्वीप के आसपास संयुक्त अभ्यास किया। बीजिंग ने इसे अलगाववादी और ‘‘बाहरी हस्तक्षेप'' वाली ताकतों के खिलाफ "कड़ी चेतावनी" बताया वहीं ताइवान ने कहा कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। ताइवान ने चीन की सरकार को ‘‘शांति का सबसे बड़ा दुश्मन'' करार दिया। दो दिनों तक जारी रहने वाले इन सैन्य अभ्यासों को ‘‘जस्टिस मिशन 2025'' नाम दिया गया है।

#BREAKING🔸 🇨🇳🇹🇼Beijing turning up the heat



PLA releases live-fire drill footage east of Taiwan in massive “Justice Mission 2025” – firing real rounds closer than ever#Taiwan #China #PLA https://t.co/X6m5UfPgxI pic.twitter.com/GNk6j1szDu — Twilight (@TwilightDewy) December 29, 2025

चीन के ये अभ्यास ताइवान को संभावित रूप से अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी हथियार बिक्री पर आक्रोश व्यक्त करने और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान के बाद किए जा रहे हैं कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनकी सेना हस्तक्षेप कर सकती है। चीन का कहना है कि ताइवान को उसके शासन के अधीन आना होगा। चीन की सेना ने सोमवार को अपने बयान में अमेरिका और जापान का नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी पर अमेरिका से समर्थन मांगकर स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

मंगलवार सुबह, आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से कहा कि इस दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का ‘‘निष्फल होना तय है"। चीन के रक्षा मंत्रालय में अधिकारी झांग शियाओगांग ने कहा, "हम संबंधित देशों से आग्रह करते हैं कि वे चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का भ्रम त्याग दें और अपने मूल हितों की रक्षा करने के चीन के संकल्प को चुनौती देने से बचें।"