बीच सड़क रैपिडो ड्राइवर ने महिला यात्री को मारा जोरदार थप्पड़, देखते रहे लोग... वीडियो वायरल

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु शहर के जयनगर इलाके से रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला यात्री के साथ ड्राइवर मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना उस समय हुई जब महिला ने लापरवाही से बाइक चलाने पर आपत्ति जताई और ड्राइवर से बहस करने लगी।

भाषा बनी विवाद की वजह

बताया जा रहा है कि महिला अंग्रेजी में बात कर रही थी, जबकि ड्राइवर सिर्फ कन्नड़ भाषा समझ पा रहा था। दोनों के बीच भाषा की यह असहजता बहस को और भी बढ़ा गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब महिला ने न केवल किराया देने से मना कर दिया बल्कि हेलमेट भी लौटाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह नीचे गिर गई।



BENGALURU: Rapido bike rider slaps customer as she allegedly questions him over rash driving and jumping signal. Incident occurred on June 14th in Jayanagar area of Bengaluru.

Jayanagar police are looking into the case.

