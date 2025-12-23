हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर जैसी गंभीर बिमारियों को जन्म देती है सिर्फ एक ये बिमारी, 99% लोग हैं अनजान

Edited By Mehak, Updated: 23 Dec, 2025 03:39 PM

ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। भारत में लाखों लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और अधिकतर को इसका पता नहीं चलता। समय पर जांच और इलाज न होने पर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और आंखों की रोशनी जाने जैसी गंभीर...

नेशनल डेस्क : ब्लड प्रेशर या High BP को अक्सर लोग गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यह एक खामोश जानलेवा बीमारी है। भारत में लाखों लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित हैं और उनमें से अधिकतर को यह पता ही नहीं होता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। समय पर जांच और इलाज न होने पर यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और आंखों की रोशनी जाने जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।

ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण

ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे आम हैं:

ज्यादा नमक और जंक फूड का सेवन

मोटापा और शारीरिक गतिविधियों की कमी

लगातार तनाव

धूम्रपान और शराब का सेवन

पारिवारिक इतिहास और उम्र बढ़ना

हाई BP धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसे समय रहते कंट्रोल करना जरूरी है।

हाई BP के लक्षण

शुरुआती चरण में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो शरीर संकेत देता है।

सिर में भारीपन या दर्द

चक्कर आना

धुंधला दिखना

घबराहट या थकान

दिल की धड़कन तेज होना

गंभीर मामलों में नाक से खून आना

अगर ये लक्षण बार-बार दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए।

हाई ब्लड प्रेशर के खतरे

ब्लड प्रेशर सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ है।

हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है

किडनी को नुकसान पहुंचता है, जिससे किडनी फेल्योर भी हो सकता है

आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, जिससे विज़न प्रॉब्लम बढ़ती है

अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है:

रोजाना ब्लड प्रेशर की जांच करें नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न बंद करें, क्योंकि अचानक दवा छोड़ने से BP बहुत बढ़ सकता है



