Daily horoscope : देखिए क्या कहती है आपकी राशि

मेष : सितारा नुकसान परेशानी वाला, लेने-देन के काम भी संभल संभाल तथा एहतियात के साथ करने सही रहेंगे, सफर भी न करें।

वृष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, आम हालात भी अनुकूल चलेंगे।

मिथुन : सफलता साथ देगी, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, शत्रु कमजोर बने रहेंगे, मगर घटिया लोगों के साथ वास्ता न रखें।

कर्क : यत्न करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी जरूर होगी, शत्रु भी आपके समक्ष टिक न सकेंगे।

सिंह : सितारा पेट के लिए कमजोर, किसी पर न तो ज्यादा भरोसा करें और न ही किसी के चक्र में फंसें, सफर भी टाल दें।

कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए मन बनाएंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चा पर कुछ तनातनी रहेगी।

तुला : मन में डर तथा मनोबल में टूटन का अहसास रहेगा, सोच-विचार में भी नैगेटिविटी प्रभावी रहेगी।

वृश्चिक : धार्मिक एवं सामाजिक कामों में ध्यान, स्कीमें प्रोग्राम भी सिरे चढ़ेंगे, इरादों में मजबूती रहेगी।

धनु : जमीनी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी,तेज प्रभाव बना रहेगा, शत्रु दुर्बल रहेंगे।

मकर : स्ट्रांग सितारा आपको हर मोर्चे पर व्यस्त, एक्टिव तथा इफैक्टिव रखेगा, शत्रु दुर्बल रहेंगे।

कुंभ : टीचिंग, कोचिंग, मैडीसिन, पुस्तक प्रकाशन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

मीन : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

