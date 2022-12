Tuesday Special- हनुमान जी को करें अपने घर Invite

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Dec, 2022 09:36 AM

मंगल मूर्ति हनुमान जी को हर प्रकार का मंगल करने वाला माना जाता है। मंगलवार हनुमान जी को इसलिए समर्पित है कि इनका जहां वास हो वहां सब मंगल होता है, उस जगह फिर कभी भी अमंगल नहीं होता। आप भी

Where and how can you picture Lord Hanuman at home मंगल मूर्ति हनुमान जी को हर प्रकार का मंगल करने वाला माना जाता है। मंगलवार हनुमान जी को इसलिए समर्पित है कि इनका जहां वास हो वहां सब मंगल होता है, उस जगह फिर कभी भी अमंगल नहीं होता। आप भी अपने घर में हनुमान जी को निमंत्रण देकर बुला सकते हैं और उन्हें सदा के लिए अपने पास रख सकते हैं। जहां पर हनुमान जी की कृपा हो वहां शुभ कार्य होते हैं। कोर्ट-कचहरी के मसलों में जीत प्राप्त होती है। ऐसे घरों पर तो शनि महाराज भी कृपा बनाए रखते हैं। भाइयों के बीच सहयोग बना रहता है। घर में शांति और कोई निसंतान नहीं होता। रोग ओर दंड भी ऐसे घरों से दूर होते हैं।

Hanuman ji हनुमान जी के चरण चिन्ह जिस घर में होते हैं, उस घर पर कभी कोई आपदा नहीं आती। अत: अपने घर के मंदिर में इन्हें अवश्य स्थापित करें।

Where to keep panchmukhi hanuman photo at home अपने घर की एंट्रेंस पर पांच मुखी हनुमान जी का चित्र अवश्य लगाएं। उनका ये पंच मुखी रूप हर प्रकार के सुख देता है।

Vaastu tips for your home's main entrance जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, ऐसे लोगों का घर मंगल प्रधान होता है। उन्हे लाल रंग अपने घर के मुख्य गेट को करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। मंगल दोष भी कम होता है।

अगर आपके घर लड़ाई-झगड़े ओर अदालती मसले अधिक रहते हैं तो अपने घर के साउथ वेस्ट की दिशा में लाल झंडा लगाएं। हनुमान जी का यह प्रतीक आपको हर जगह जीत देगा।

Where and how can you picture Lord Hanuman at home मंगलवार वाले दिन अगर आप हनुमान जी का कोई चित्र अपने घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाते हैं तो आपको उनका साथ हमेशा मिलता है। आप को हमेशा घर में दिव्यता का अनुभव होगा।

Lord hanuman मंगलवार को घर में अगर कोई बंदर आ जाए तो मानिए के आपके घर में अब परेशानियों का समय समाप्त हो गया है और कोई शुभ कार्य होने को है।

