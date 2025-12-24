Noida Housing Budget 2025: नोएडा में 1000 वर्ग फीट घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिपोर्ट, घर बनाने से पहले ज़रूर पढ़ें

Edited By Anu Malhotra, Updated: 24 Dec, 2025 08:35 AM

नेशनल डेस्क: Noida जैसे तेजी से बढ़ते शहर में अपना आशियाना बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जमीन खरीदने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है निर्माण की लागत (Construction Cost) को समझने की। अगर आप भी नोएडा या इसके पास के इलाकों में 1000 वर्ग फीट के प्लाट पर घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह बजट रिपोर्ट आपके लिए गाइड का काम करेगी।

यहां एक मीडिल क्लास (नॉर्मल) घर के निर्माण का पूरा कच्चा-चिट्ठा दिया गया है:- Noida Housing Budget 2025: 1000 वर्ग फीट में आशियाना तैयार करने का गणित

किसी भी घर की मजबूती उसके आधार यानी ईंट, सीमेंट और स्टील पर टिकी होती है। नोएडा के स्थानीय मार्केट रेट्स के हिसाब से आरसीसी (RCC) फ्रेम स्ट्रक्चर वाले घर के लिए जरूरी सामान और बजट इस प्रकार है:

1. बुनियादी सामग्री (Raw Materials) की मात्रा और लागत

एक मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए आपको इन पांच स्तंभों की जरूरत होगी:

सीमेंट: लगभग 430 बोरियां (अनुमानित खर्च: ₹1.65 लाख)

सरिया (Steel): करीब 3200 किलोग्राम (अनुमानित खर्च: ₹1.79 लाख)

बालू (Sand): 2000 क्यूबिक फीट (अनुमानित खर्च: ₹1.16 लाख)

गिट्टी (Aggregate): 1700 क्यूबिक फीट (अनुमानित खर्च: ₹1.00 लाख)

ईंटें (Bricks): करीब 20,000 पीस (अनुमानित खर्च: ₹1.50 लाख)

2. लेबर और फिनिशिंग का खर्च

केवल सामान से घर नहीं बनता, उसके लिए कुशल कारीगरों और अंतिम फिनिशिंग की आवश्यकता होती है:

मजदूरी (Labor Cost): नोएडा के मौजूदा रेट्स के हिसाब से करीब ₹2.50 लाख।

टाइल्स: 1100 टाइल्स का खर्च करीब ₹30,800 आएगा।

फिनिशिंग वर्क: इसमें दरवाजे, खिड़कियां, प्लंबिंग (नल-पाइप), बिजली की फिटिंग और पेंट शामिल है। इस पर करीब ₹6.50 लाख का खर्च संभावित है।

कुल बजट का सारांश (Total Estimation)

मद (Category) अनुमानित लागत (₹) बुनियादी स्ट्रक्चर (सामान + लेबर) ₹9.90 लाख फिनिशिंग वर्क (फिटिंग + साज-सज्जा) ₹6.50 लाख कुल खर्च ₹16.40 लाख (लगभग)

खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए: