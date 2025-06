Iran Israel Conflict: 'युद्ध अब शुरू हुआ...दया नहीं करेंगे', खामेनेई के इस मैसेज के बाद मचा हड़कंप, इजरायल बोला-सद्दाम हुसैन याद है

नेशनल डेस्क: ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव अब खुली जंग में तब्दील होता दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक तीखा संदेश जारी करते हुए कहा – "युद्ध अब शुरू हो चुका है... और इस बार कोई दया नहीं होगी।" खामेनेई का यह बयान जैसे ही सामने आया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसके चंद घंटों के भीतर ही ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दाग दीं, और जवाब में इजरायल ने भी जोरदार हमला किया।

इस उग्र बयानबाजी के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने खामेनेई को कड़ी चेतावनी दी – "सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखो।" इस प्रतिक्रिया ने संकेत दे दिया है कि यह टकराव अब सिर्फ सीमित सैन्य झड़पों तक नहीं रहेगा, बल्कि एक लंबे और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ सकता है।



बीते बुधवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अहम और भावनात्मक संदेश साझा करते हुए ऐलान किया – “महान हैदर के नाम पर, लड़ाई शुरू हो गई है।” यहां ‘हैदर’ नाम विशेष महत्व रखता है – शिया इस्लाम में यह हज़रत अली का उपनाम है, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद का पहला उत्तराधिकारी माना जाता है। खामेनेई का यह बयान सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक निर्णायक युद्धघोषणा के रूप में देखा जा रहा है।

We must give a strong response to the terrorist Zionist regime.

We will show the Zionists no mercy. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 17, 2025