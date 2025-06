SSC Stenographer Recruitment: 261 पदों पर निकली भर्ती, 12 वीं पास के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि...

नेशनल डेस्क: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून है।



Application Process

भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से होगी, जो 6 अगस्त से 11 अगस्त 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म में गलती सुधार के लिए 1 और 2 जुलाई 2025 को मौका मिलेगा।



Selection Process

CBT परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो मेरिट सूची में शामिल नहीं होगा। अंतिम चयन CBT स्कोर, पदों की संख्या और उम्मीदवार की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।



Application Fee

जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित है, जबकि महिलाओं और अन्य आरक्षित वर्ग को फीस से छूट दी गई है।



Vacancy

इस भर्ती में कुल 261 रिक्तियां भरी जाएंगी, विस्तृत पद और श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी बाद में दी जाएगी।



Eligibility

12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।



Age Limit

ग्रेड C के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष और ग्रेड D के लिए 18 से 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट लागू होगी।



How to apply?

- SSC की वेबसाइट (ssc.gov.in) पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करें।



- आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।



- पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।



- फॉर्म को ध्यान से चेक कर सबमिट करें।



- आवेदन के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।