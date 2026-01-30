Kedarnath Heli Service 2026 : चारधाम यात्रा में हेली सेवा पर सख्ती, अब सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं उड़ेंगे हेलिकॉप्टर

Kedarnath Heli Service 2026 : भक्तों का इन्तजार अब खत्म होने वाला है और जल्द ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार चार धाम यात्रा पिछले साल के मुताबिक 11 दिन पहले शुरू हो रही है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को और गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट...

Kedarnath Heli Service 2026 : भक्तों का इन्तजार अब खत्म होने वाला है और जल्द ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार चार धाम यात्रा पिछले साल के मुताबिक 11 दिन पहले शुरू हो रही है। बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को और गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभी केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है लेकिन यात्रा से पहले ही प्रशासन ने इस बार अपनी कमर कस ली है।

पिछले वर्ष लापरवाही के चलते में दो बड़े हेलिकॉप्टर हादसे हुए हैं, जिस वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस वजह से काफी यात्रियों के मन में हेलीकॉप्टर को लेकर शंका बनी हुई। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सख्त नियम कानून बनाए गए हैं। सबसे पहले तो यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए हेली सेवा संचालन पर नजर रखी जाएगी और दूसरी तरफ प्रशासन ने यह भी कहा है कि वर्षा 2026 में हेलीकॉप्टर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नहीं उड़ाए जाएंगे। चार धाम यात्रा के दौरान ज्यादातर लोगों की पहली पसंद हेलीकॉप्टर होती है और इस वजह से इसकी मांग भी बहुत है। पिछले साल 15 जून 2025 को हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ था।

अनुभवी पायलटों की जाएगी भर्ती

आगामी होने वाली चारधाम यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने के लिए हेली सेवा वाली कंपनी अनुभवी पायलटों की भर्ती करेंगी, जिनका अनुभव ज्यादा हो। इसके साथ ही सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए जाएंगे।