सिद्धू मूसेवाला के गाने SYL पर सरकार का बड़ा ऐक्शन

नेशनल डेस्क: मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की मौत के बाद उनका एक गाना आया था जिसका टाइटल- 'एसवआईएल' (SYL) था। यूट्यूब ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए अब इस गाने को अपने प्लेटफार्म से हटा दिया है।

भारत में यूट्यूब पर सिद्धू मूसेवाला का SYL गाना सर्च करने पर this content is not available on this country domain लिखा आ रहा है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का SYL गायक की हत्या के 26 दिन बाद ट्रिब्यूट के तौर पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद SYL गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था।

2 घंटे में 22 लाख लोगों ने देखा था गाना

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रिलीज हुआ गाना छह मिनट में ही हिट हो गया। दो घंटे में इस गाने को 22 लाख लोगों ने देखा। रिलीज के कुछ घंटों के अंदर ही इस गाने को हिट घोषित कर दिया गया। इस गाने को अब तक 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। खास बात ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला के इस आखिरी गाने को उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है।

SYL के मुद्दे को हवा

सिद्धू अपने इस आखिरी गाने के जरिये पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे एसवाईएल के मुद्दे को हवा दे गए। गाने में सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का भी जिक्र किया है। 4 मिनट 9 सेकेंड के इस गाने के बोल पंजाब के पानी और उससे जुड़े दूसरे मुद्दों के ईर्द-गिर्द घूमते हैं. गाने के लिरिक्स को देखें तो इसमें पंजाब-हरियाणा के बीच बहुचर्चित सतलज-यमुना लिंक (SYL) नहर को लेकर हुए विवाद का जिक्र किया गया है। सिद्धू के इस गाने के दौरान आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का बयान चल रहा है, जिसमें वह 2024 में पंजाब की तरह हरियाणा में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलाने की बात कह रहे हैं।

किसान आंदोलन-दिल्ली हिंसा का भी जिक्र

गाने में सिद्धू ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली कूच और लाल किले पर सिख समाज के प्रतीक निशान साहिब को लहराने की सराहना की है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बताया कि उनके बेटे के कई गाने रिलीज होने की स्टेज पर हैं। सिद्धू ने कई और गाने भी लिखे हैं। इन सभी गानों को एक-एक करके रिलीज किया जाएगा। SYL गाने को लिखा सिद्धू ने है, इसे आवाज भी उसने ही दी है इसके अलावा इस गाने को कंपोज भी सिद्धू ने ही किया है। गाने के वीडियो में भी सिद्धू की हल्की झलक देखने को मिल रही है।