VIDEO: शिमला-मनाली में 24 घंटे जाम, ना खाना-पानी ना वॉशरूम... टूरिस्ट्स ने सुनाई आपबीती

नेशनल डेस्क: इस सीजन में हिमाचल से लेकर कश्मीर तक पहली बार जमकर बर्फबारी हुई। जिसे देखने के लिए देशभर में लोगों के मन यह लालसा जागने के लिए काश हम भी वहां होते और खूबसूरत वादियों का आनंद ले पाते। खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के कारण लंबा वीकेंड भी मिल गया, जिससे देखते हुए देश भर में कई टूरिस्ट्स की संख्या हिमाचल में अचानक बहुत बढ़ गई। लेकिन बर्फ का मजा लेने गए कई लोगों के लिए यह सफर यादगार की जगह बेहद परेशान करने वाला साबित हुआ।
सोशल मीडिया पर दो तरह की तस्वीरें
एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग बर्फ के बीच घूमते, रील्स बनाते और फोटो शेयर करते दिखे। वहीं दूसरी तरफ कई लोग वीडियो बनाकर दूसरों से अपील करते नजर आए कि फिलहाल पहाड़ों की तरफ न आएं। वजह थी- भीषण ट्रैफिक जाम, खाने-पानी की कमी और ठंड में फंसे लोग।
शिमला-मनाली में हालात सबसे खराब
जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, हजारों की संख्या में टूरिस्ट शिमला, मनाली और आसपास के इलाकों में पहुंच गए। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई जगहों पर हालात ऐसे थे कि लोग घंटों तक गाड़ी से उतर भी नहीं पाए।
दिल्ली से गए टूरिस्ट की आपबीती
दिल्ली-एनसीआर के रहने वाले भरत शर्मा अपने तीन दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने गए थे। वे मनाली से करीब 14 किलोमीटर दूर सोलंग वैली में तीन दिन रुके। 23 जनवरी को जब वे दिल्ली लौटने के लिए निकले, तब हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। बर्फ देखकर उन्होंने मनाली में थोड़ा समय बिताने का फैसला किया। सोलंग से मनाली वे लगभग एक घंटे में पहुंच गए, लेकिन इसके बाद मुश्किलें शुरू हो गईं।
24 घंटे जाम में फंसे रहे लोग
मनाली मॉल रोड से पहले उन्हें बेहद लंबा ट्रैफिक जाम मिला। दोपहर करीब 2 बजे के बाद उनकी गाड़ी लगभग वहीं रुक गई। हालात इतने खराब थे कि गाड़ी एक बार में सिर्फ 10–20 मीटर ही आगे बढ़ पा रही थी। कई बार तो एक घंटे में सिर्फ 10 मीटर का सफर हो पाया।
भरत शर्मा और उनके दोस्त करीब 24 घंटे तक उसी जाम में फंसे रहे। अगले दिन दोपहर बाद जब सड़क से बर्फ हटाई गई, तब जाकर ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ा। दिल्ली पहुंचते-पहुंचते उन्हें कुल मिलाकर करीब 40 घंटे कार में ही बिताने पड़े।
खाने-पानी और वॉशरूम की भारी दिक्कत
जाम में फंसे लोगों के पास खाने-पीने का सामान बहुत सीमित था। बाहर कड़ाके की ठंड थी। रास्ते में न वॉशरूम की सुविधा थी और न ही खाने का इंतजाम। टूरिस्ट्स का कहना है कि प्रशासन की ओर से जाम खुलवाने या जरूरी मदद पहुंचाने की कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आई। जब पुलिस से मदद मांगी गई तो उन्हें सलाह दी गई कि गाड़ी छोड़कर मनाली जाकर होटल ले लें।
होटल के दाम आसमान पर
मनाली में होटल के रेट अचानक बहुत बढ़ गए। एक रात के लिए 15 से 17 हजार रुपये तक मांगे जा रहे थे। जाम में फंसे कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि होटल वालों ने अपने वॉशरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिए।
गाड़ी छोड़कर पैदल गए लोग
हालात से परेशान होकर कई टूरिस्ट अपनी गाड़ियां सड़क पर ही छोड़कर पैदल मनाली की ओर निकल गए। बर्फबारी के कारण चलना भी बेहद मुश्किल था।
सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग जाम में फंसे दिखाई दे रहे हैं और दूसरों से अपील कर रहे हैं कि बिना तैयारी के पहाड़ों की ओर न जाएं।
चेतावनी बनती बर्फबारी
पहाड़ों पर बर्फ जरूर खूबसूरत लगती है, लेकिन बिना सही प्लानिंग और प्रशासनिक इंतजाम के यह खूबसूरती बड़ी परेशानी में बदल सकती है। यह घटना उन सभी टूरिस्ट्स के लिए सबक है जो सिर्फ सोशल मीडिया की तस्वीरें देखकर पहाड़ों का रुख करते हैं।