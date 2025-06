Meghalaya Honeymoon: ‘सोनम जिंदा है’, टूरिस्ट गाइड ने बताए 3 रहस्यमय लोग – होटल में रिकॉर्ड हुआ संदिग्ध मूवमेंट

नेशनल डेस्क: मेघालय की वादियों में घूमने आए एक कपल के रहस्यमय तरीके से लापता होने की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड के सनसनीखेज खुलासे ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। गाइड के अनुसार, कपल के साथ यात्रा के दौरान तीन अज्ञात लोग और भी मौजूद थे, जो अब जांच एजेंसियों की नजर में आ गए हैं।

होटल में रिकॉर्ड हुआ संदिग्ध मूवमेंट

7 जून को सामने आए होटल के एक सीसीटीवी फुटेज में यह कपल होटल में चेक-इन करता और सामान रखता हुआ नजर आ रहा है। वहीं, कुछ अजनबी चेहरे भी कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी हरकतें अब जांच के दायरे में हैं।

ट्रेकिंग के दौरान देखे गए तीन अनजान लोग

स्थानीय गाइड अल्बर्ट पैड ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उन्होंने कपल को तीन और लोगों के साथ नोंग्रियात से मावलखियात की ओर चढ़ाई करते हुए देखा था। यह रास्ता बेहद दुर्गम है और 3,000 से ज्यादा सीढ़ियों वाला है। गाइड के मुताबिक, चारों पुरुष आगे-आगे चल रहे थे और महिला पीछे-पीछे। सभी लोग हिंदी में बातचीत कर रहे थे, लेकिन स्थानीय गाइड को भाषा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह केवल खासी और अंग्रेजी जानता है।

स्कूटी मिली कई किलोमीटर दूर, चाबी लगी हुई

गाइड ने आगे बताया कि इस जोड़े की स्कूटी पहले पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन बाद में वह कई किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में लावारिस हालत में मिली – वह भी चाबी लगी हुई। यह बात अब सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कपल स्कूटी वहीं क्यों छोड़ गया और वे कहां गए?

