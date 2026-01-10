Main Menu

पीएमसी चुनाव में तेजी, बीजेपी की ऐश्वर्या पठारे ने पेश किया पहले 100 दिनों का विकास रोडमै

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 03:08 PM

pune ward 3 candidate aishwarya pathare releases detailed 100 day action plan

पुणे वार्ड 3 की बीजेपी उम्मीदवार ऐश्वर्या पठारे ने पीएमसी चुनाव के लिए अपने पहले 100 दिनों का स्पष्ट और परिणामोन्मुख विकास रोडमैप पेश किया है। इसमें नागरिक सहभागिता, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीटलाइट्स, सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति और महिला सुरक्षा...

नेशनल डेस्क : पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) चुनाव जैसे-जैसे निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, वार्ड 3 में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार ऐश्वर्या पठारे ने अपने चुनाव अभियान के तहत पहले 100 दिनों के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध और परिणामोन्मुख विकास रोडमैप सार्वजनिक किया है। इस रोडमैप में नागरिक सहभागिता, स्वच्छता और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की प्रभावी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।

पठारे की कार्ययोजना की शुरुआत वार्ड ऑडिट और सिटिजन लिसनिंग ड्राइव से होगी, जिसे उन्होंने जवाबदेह और संवेदनशील स्थानीय शासन की नींव बताया। इसके तहत वार्ड 3 में घर-घर जाकर नागरिकों से संवाद किया जाएगा, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फीडबैक लेकर लोगों की समस्याएं दर्ज की जाएंगी। इन प्रयासों के आधार पर वार्ड की शीर्ष 10 प्रमुख समस्याओं की पहचान की जाएगी। चुनाव जीतने के 30 दिनों के भीतर एक विस्तृत वार्ड स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा भी उन्होंने किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं और सुविधाओं में मौजूद कमियों को सामने रखा जाएगा।

स्वच्छता और कचरा प्रबंधन इस 100-दिवसीय योजना का प्रमुख स्तंभ है। प्रस्तावित स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मिशन के तहत रोजाना कचरा उठाने की निगरानी, कचरा फेंकने के अवैध स्थानों और ‘ब्लैक स्पॉट्स’ की पहचान कर उन्हें समाप्त करना, तथा हाउसिंग सोसायटी और झुग्गी-बस्तियों दोनों स्तरों पर कचरा पृथक्करण को सख्ती से लागू करना शामिल है। इसके अलावा गलियों को कचरा-मुक्त बनाना, आंतरिक सड़कों की नियमित सफाई और उद्यानों व खेल मैदानों का रखरखाव भी एजेंडे का हिस्सा है।

रोजमर्रा की नागरिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पठारे के रोडमैप में खराब स्ट्रीटलाइट्स की मरम्मत, टूटे फुटपाथों को दुरुस्त करना, सड़कों की स्थिति सुधारना और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल है। पठारे का कहना है कि ये ऐसे ठोस बदलाव हैं, जिन्हें नागरिक पहले तीन महीनों में महसूस कर सकेंगे।

महिला सुरक्षा और पारदर्शी शासन को भी इस कार्ययोजना में विशेष महत्व दिया गया है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान और नागरिक कार्यों की सतत निगरानी को उन्होंने सुरक्षित मोहल्लों की दिशा में आवश्यक कदम बताया। साथ ही, नियमित जनसंवाद और स्वयं जमीनी स्तर पर कार्यों की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है।

ऐश्वर्या पठारे ने कहा, “महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से प्रेरणा लेकर मैं दृश्यमान और समयबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं। यदि जनता ने मुझे अवसर दिया, तो मैं अपने वार्ड के लिए पहले 100 दिनों की स्पष्ट कार्ययोजना के साथ काम करूंगी। इन 100 दिनों में साफ सड़कें, नियमित जलापूर्ति, महिला सुरक्षा, स्ट्रीटलाइट्स, कचरा प्रबंधन और पारदर्शी शासन मेरी प्राथमिकताएं होंगी। मैं स्वयं मौके पर जाकर काम की समीक्षा करूंगी ताकि नागरिकों को केवल वादे नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव महसूस हो।”

शहरी मतदाताओं के बीच जवाबदेही और परिणामों की बढ़ती अपेक्षाओं के बीच, ऐश्वर्या पठारे का यह 100-दिवसीय विकास रोडमैप पीएमसी चुनाव में एक महत्वपूर्ण कसौटी के रूप में देखा जा रहा है।

