Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | कबाड़ से करोड़ों की कमाई : Scrap Uncle ने जुटाई ₹22 करोड़ की फंडिंग

कबाड़ से करोड़ों की कमाई : Scrap Uncle ने जुटाई ₹22 करोड़ की फंडिंग

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 02:49 PM

shark tank india season 2 funding round scrapuncle mukul chhabra

दिल्ली के युवा उद्यमी मुकुल छाबड़ा ने साल 2019 में एक ऐसी समस्या को चुना जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते थे—असंगठित कबाड़ बाजार। आज उनका स्टार्टअप 'स्क्रैपअंकल' (ScrapUncle) देश के वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में एक बड़ा नाम बन चुका है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के युवा उद्यमी मुकुल छाबड़ा ने साल 2019 में एक ऐसी समस्या को चुना जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते थे—असंगठित कबाड़ बाजार। आज उनका स्टार्टअप 'स्क्रैपअंकल' (ScrapUncle) देश के वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में एक बड़ा नाम बन चुका है।

निवेश की नई उड़ान

Shark Tank India Season 2 में अपनी चमक बिखेरने के बाद, स्क्रैपअंकल ने अब ₹22 करोड़ का बड़ा निवेश हासिल किया है। इस funding round का नेतृत्व ओरियोस वेंचर पार्टनर्स और एक्यूमेन फंड ने किया। यह निवेश न केवल कंपनी की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत में 'सर्कुलर इकोनॉमी' का भविष्य कितना सुनहरा है।

डिजिटल दौर का 'स्मार्ट कबाड़वाला'

और ये भी पढ़े

पुराने समय में कबाड़ बेचना किसी सिरदर्द से कम नहीं था—कभी वजन में गड़बड़ी की चिंता तो कभी सही दाम न मिलना। स्क्रैपअंकल ने इस पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बना दिया है:

  • ऐप आधारित सेवा: बस एक क्लिक पर प्रोफेशनल पिकअप की सुविधा।

  • सटीक मापन: डिजिटल कांटों का उपयोग ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

  • विविधता: कागज और प्लास्टिक से लेकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई-वेस्ट) और गाड़ियों तक का समाधान।

फंडिंग का भविष्य: कहां खर्च होगा पैसा?

कंपनी ने अपनी अगली पारी के लिए ठोस योजना बनाई है:

  1. विस्तार: दिल्ली-एनसीआर में अपनी पैठ गहरी करने के बाद अब अन्य महानगरों की ओर रुख।

  2. अपनी यूनिट: कंपनी अब खुद की ई-वेस्ट रीसाइकिलिंग सुविधा (In-house facility) स्थापित करेगी।

  3. तकनीक और रोजगार: अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करना और 'गिग वर्कर्स' की टीम को बढ़ाना।

आंकड़ों में सफलता की कहानी

मुकुल छाबड़ा ने जब शुरुआत की थी, तब यह महज एक प्रयोग था। लेकिन आज आंकड़े गवाह हैं:

  • रीसाइकिलिंग: अब तक करीब 2 करोड़ किलोग्राम कचरे को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया गया।

  • टर्नओवर: कंपनी का मूल्यांकन और कामकाज ₹45 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है।

  • भरोसा: 3 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने उनकी सेवाओं का लाभ उठाया है।

बाजार में बढ़ती धमक

वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आज कड़ी प्रतिस्पर्धा है। स्क्रैपअंकल को 'Atterro' और 'Scrapdeal' जैसे स्थापित नामों से चुनौती मिल रही है। भारत सरकार (DPIIT) ने भी इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए लगभग 1411 स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जिनमें से कई छोटे शहरों से उभर रहे हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!