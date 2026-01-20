IRCTC Water Bottle Price: ट्रेन में पानी की बोतल के लिए अब नहीं देने होंगे ₹20, रेलवे ने जारी किया नया प्राइस टैग

Edited By Radhika, Updated: 20 Jan, 2026 06:17 PM

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की जेब को राहत देते हुए रेल नीर (Rail Neer) और अन्य स्वीकृत ब्रांडों के पानी की कीमतों में बदलाव किया है। GST दरों में संशोधन के बाद अब रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में मिलने वाली 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटकर 14 रुपये हो गई है। वहीं, आधा लीटर की बोतल के लिए अब 10 रुपये की जगह केवल 9 रुपये देने होंगे।

क्या बिसलेरी और किनले भी ₹14 में मिलेगी?

अक्सर देखा जाता है कि रेल नीर न होने पर वेंडर अन्य कंपनियों जैसे Bisleri या Kinley की बोतलें 20 रुपये में बेचते हैं। लेकिन रेलवे का नियम स्पष्ट है कि यदि रेल नीर उपलब्ध नहीं है और वेंडर रेलवे द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई किसी अन्य कंपनी का पानी बेचता है, तो उसे भी ₹14 (1 लीटर) के दाम पर ही बेचना होगा। वेंडर अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड का पानी नहीं बेच सकते। हर रेलवे जोन के लिए कुछ कंपनियां तय की गई हैं।

प्रमुख रेलवे जोन और वहां मिलने वाले पानी के ब्रांड:

ईस्टर्न रेलवे: बिसलेरी, बैली (Bailley), एक्वा डायमंड, जलसूत्र आदि।

ईस्ट कोस्ट रेलवे: एक्वाफिना, किनले, बिसलेरी और बैली।

ज्यादा पैसे मांगे तो तुरंत करें यह काम

अगर कोई वेंडर आपसे पानी की बोतल के लिए 14 रुपये से ज्यादा की मांग करता है, तो आप चुप न रहें।

1. तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें।

2. अपनी शिकायत दर्ज कराएं। रेलवे ने सख्त हिदायत दी है कि ओवरचार्जिंग करने वाले वेंडरों पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और कई मामलों में तो लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाते हैं।