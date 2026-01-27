‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ के बाद चांदी ने मचाया धमाल, 250 मिनट में चांदी 30,000 रुपये महंगी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 27 Jan, 2026 03:57 PM
नेशनल डेस्क: वैश्विक बाजार और भारत के कमोडिटी मार्केट (MCX) में आज हलचल मच गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई बड़ी व्यापारिक डील (Mother of All Deals) के साथ ही चांदी की कीमतों ने रॉकेट जैसी रफ़्तार पकड़ ली है। मात्र 250 मिनट के कारोबार में चांदी करीब 30,000 रुपये महंगी हो गई, यानी हर मिनट 120 रुपये से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया।
चांदी का 'सुपरफास्ट' सफर
चांदी की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:-
MCX पर कीमत: चांदी रिकॉर्ड 3.64 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई।
तेजी का कारण: अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का 110 डॉलर प्रति औंस के पार जाना और डॉलर में कमजोरी।
अनुमान: बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी जल्द ही 4 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा छू सकती है।
सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर
सिर्फ चांदी ही नहीं, सोने ने भी निवेशकों को हैरान कर दिया है:
भारतीय बाजार: सोना करीब 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के लाइफटाइम हाई लेवल पर पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजार: विदेशों में सोने की कीमतें 5,000 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई हैं।
भविष्यवाणी: एक्सपर्ट्स के अनुसार, घरेलू बाजार में सोना जल्द ही 1.75 लाख रुपये के स्तर तक जा सकता है।
क्यों बढ़ रहे हैं दाम?
इस भारी तेजी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण माने जा रहे हैं:
ट्रम्प टैरिफ का असर: अमेरिका की नई व्यापार नीतियों और टैरिफ (शुल्कों) के चलते बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है।
डॉलर की गिरावट: वैश्विक बाजार में डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों का भरोसा सोने-चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर बढ़ा है।